A difícil busca pelos últimos criminosos nazistas vivos

Barbie, que havia fugido para a Bolívia, foi deportado em 1983 para a França – para desespero dele, que contava com a complacência da Justiça alemã. Durante o pós-guerra, o "carniceiro de Lyon" atuou como "caçador de comunistas" a serviço de países do Ocidente e manteve boas conexões com a Alemanha Ocidental, tendo visitado o país diversas vezes até a década de 1980. Barbie foi condenado à prisão perpétua em 1987, e morreu em 1991 na prisão, aos 77 anos.

O caso de Barbie provocou alvoroço na Alemanha, onde por décadas a busca por criminosos do Holocausto havia se limitado a algumas poucas lideranças. O trabalho dos Klarsfeld, que tinham na caça a nazistas uma missão de vida, rendeu a eles em 2015 a Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha. Eles também receberam condecorações em 2007 e 2024 na França.

O impacto do trabalho da dupla foi tamanho que levou o Bundestag (Parlamento) a fazer em 1979 uma mudança histórica no ordenamento jurídico alemão, tornando crimes de assassinato e genocídio imprescritíveis. E isso depois de quase 20 anos de debate no Parlamento sobre como lidar com os crimes do nazismo.

"Se os alemães tivessem aceitado a lei de 1979 em 1954, os casos de milhares de criminosos nazistas poderiam ter sido averiguados por promotores e tribunais. Mas muitos juízes pertenceram ao partido nazista e teriam sido complacentes", afirma Klarsfeld.

Criminosos que restaram já são (quase) centenários

Outros "peixes pequenos" da máquina nazista levados a julgamento nos últimos anos também esperavam por complacência. Era esse o caso de Irmgard Furchner, ex-secretária do campo de concentração de Stutthof condenada em 2022 por cumplicidade no assassinato de mais de 10 mil pessoas. Furchner, que atuou entre 1943 e 1945, dos 18 aos 19 anos, morreu em janeiro deste ano, aos 99 anos.