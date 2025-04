Ataque israelense desativa hospital no norte de Gaza - Funcionários da unidade de saúde foram avisados minutos antes do bombardeio. Segundo OMS, 33 dos 36 hospitais do território palestino já foram danificados no conflito.Dois mísseis israelenses atingiram um importante hospital no norte da Faixa de Gaza neste domingo (13/04), destruindo a ala de emergência e danificando outras estruturas.

"O bombardeio levou à destruição do prédio de cirurgia, da estação de geração de oxigênio para as unidades de tratamento intensivo", disse a Defesa Civil de Gaza. O ataque ocorreu minutos após um aviso emitido pelo Exército israelense para a evacuação do prédio.

Os militares israelenses afirmaram que "tomaram medidas para minimizar os danos à população civil" abrigada no Hospital Batista Árabe Al-Ahli. Segundo Israel, o local era usado por militantes do Hamas para planejar ataques. O grupo palestino rejeitou a acusação e pediu uma investigação internacional.