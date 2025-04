Ataque russo mata mais de 20 e fere dezenas na Ucrânia - Mísseis balísticos disparados pela Rússia atingiram prédios residenciais e escolares no centro de Sumy, próximo à fronteira, informou o presidente Volodimir Zelenski.Ao menos 21 pessoas foram mortas após mísseis balísticos disparados pela Rússia atingirem o centro da cidade ucraniana de Sumy, informaram autoridades locais. Outras 83 teriam sido feridas pelo ataque, entre elas sete crianças, segundo o Ministério do Interior ucraniano.

"A Rússia atingiu o centro da cidade com mísseis balísticos, bem na hora em que havia muitas pessoas na rua", afirmaram os serviços de resgate via redes sociais.

O presidente ucraniano Volodimir Zelenski falou em um "ataque terrível com mísseis" com "dúzias de mortos e feridos". "E isso em um dia em que as pessoas vão à igreja, no Domingo de Ramos", disse.