Existe uma "epidemia de autismo" nos EUA?

Segundo a literatura médica, o transtorno do espectro autista decorre de alterações no desenvolvimento do cérebro durante o início da vida. De acordo com Bird, é consenso que cerca de 80% dos casos de autismo podem estar ligados a mutações genéticas hereditárias, ainda que a causa exata do transtorno ainda não foi exaustivamente identificada.

Os cientistas já identificaram que mutações em determinados genes, como o MECP2, afetam a estrutura e conectividade dos neurônios, mas a evidência de que estas alterações estejam diretamente ligadas ao autismo não é clara.

Os cientistas também estão investigando se fatores como poluentes, alterações no eixo intestino-cérebro ou no sistema imunológico podem ter um efeito direto sobre o neurodesenvolvimento e o autismo.

No entanto, Bird defende que as evidências sobre essas teorias "não são convincentes". "Sem dúvida, os poluentes fazem mal, mas eu ficaria surpreso se eles estivessem aumentando as taxas de autismo", disse ele.

Conscientização sobre o autismo e qualidade do diagnóstico

"O diagnóstico do autismo sempre foi o maior desafio na pesquisa, porque não temos um marcador biológico do espectro do transtorno autista", disse Bird à DW. Ou seja, não é possível diagnosticar um paciente apenas pesquisando alterações celulares e moleculares, por exemplo.