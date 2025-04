Museus oferecem exposições para quem tem bebês

A Mattel então lançou uma nova versão da Midge: ela agora usava uma aliança, e, na caixa, também estavam o marido Allan e o filho Ryan. Parte integrante da exposição no Kunstpalast, a caixa "Happy Family" é um lembrete do quão difícil é para as sociedades romperem com os modelos familiares tradicionais, mesmo nos tempos atuais.

Isso também pode ser percebido no fato de que os participantes da visita guiada eram exclusivamente mulheres - nenhum vestígio dos pais. As mães presentes, por sua vez, ficam particularmente entusiasmadas com as exposições menos tradicionais, como aquelas que abordam o aborto, constelações familiares queer e diversas, ou amamentação em espaços públicos.

E por falar em amamentação: o passeio também deixa claro o quão ambivalente a sociedade é em relação a mães com crianças em espaços públicos. "É tranquilizante, porque sabemos que não estamos incomodando ninguém", conta Julia, que traz seu recém-nascido nos braços. Outra mãe concorda, dizendo que também hesitaria em visitar uma exposição com seu bebê por medo de incomodar os outros visitantes.

Amamentação como indicador de aceitação social

Ainda não há evidências científicas sobre até que ponto mães com bebês se sentem hostilizadas em espaços públicos. Mas as pesquisas fornecem alguns insights: na Alemanha, embora cada vez mais mães estejam amamentando em espaços públicos, cerca de 40% das mulheres pesquisadas relatam reações mistas, incluindo sobretudo olhares de desaprovação.

Na Alemanha, ao contrário do Reino Unido ou da Austrália, por exemplo, a amamentação em público não é explicitamente permitida por lei - uma mostra de como as mães ainda estão sujeitas a inúmeras expectativas da sociedade. Em outra parte da exposição, uma sala evoca exatamente esta questão: uma estante de três metros de altura com "manuais para mães" e guias sobre maternidade. Quem sabe um que outro pai passe por lá e dê uma espiada.