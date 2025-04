Como o cérebro muda com o aprendizado de novos idiomas

As áreas da linguagem no cérebro

Antes de responder a essas perguntas, é necessário entender alguns princípios básicos sobre como a linguagem envolve muitas partes distintas do cérebro.

O processamento da linguagem envolve dois circuitos principais: um para perceber e produzir sons, que formam a base da linguagem, e outro para selecionar os sons que serão usados, explica Arturo Hernandez, neurocientista da Universidade da Califórnia em San Diego, nos Estados Unidos.

"Esses circuitos são reconectados à medida que aprendemos e alternamos entre idiomas. Trata-se de mapear sons e decidir em qual idioma operar", detalha Hernandez.

As áreas sensoriais como o córtex auditivo processam os sons da fala, e as motoras coordenam os músculos envolvidos na fala, como aqueles que controlam a língua, os lábios e as cordas vocais. Isso vale para todos os idiomas, mas mudanças em áreas de "alto processamento" do cérebro são necessárias para aprender um novo idioma.

Por exemplo, a área de Broca é a principal responsável pela sintaxe – a maneira como estruturamos as frases. Ela ajuda a construir frases gramaticalmente corretas e a compreender suas estruturas. Essa região também é fundamental para a produção da fala e facilita o controle motor necessário para a articulação das palavras.