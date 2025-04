Conservador Daniel Noboa é reeleito presidente do Equador - Empresário de 37 anos e herdeiro de gigante do setor bananeiro ganhou popularidade com abordagem linha-dura na segurança e ataques à esquerda. Adversária Luisa González fala em fraude e diz que pedirá recontagem.O presidente do Equador, o conservador Daniel Noboa, foi declarado como o vencedor do segundo turno das eleições de domingo (13/04). Com 92% dos votos válidos contados, o candidato conservador tinha 55,8% dos votos, contra 44,1% para a sua rival, Luisa González, candidata de esquerda. O pleito ocorre num momento de alta tensão social e política para o país, desafiado pela ascensão da violência e de grupos criminosos.

A apoiadores, González disse que solicitaria a recontagem dos votos, sem reconhecer oficialmente uma derrota nas urnas e falando em "ditadura". A diferença registrada entre os candidatos era de 1 milhão de votos, o equivalente a 12 pontos percentuais.

"Estamos vivendo a fraude eleitoral mais grotesca da história da República do Equador", disse González, sem apresentar provas que sustentem a denúncia.