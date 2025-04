Hungria aprova emendas cerceando direitos LGBTQ+ - Com a maioria parlamentar de seu partido, Fidesz, Viktor Orbán sacrifica direito de reunião e liberdade de expressão em nome de "proteção infantil". Retrocessos na identidade de gênero.O Parlamento da Hungria aprovou nesta segunda-feira (14/04) uma polêmica emenda constitucional que basicamente proíbe a realização de Paradas do Orgulho LGBTQ+ no país, colocando "a proteção das crianças" acima de direitos fundamentais como o de reunião e a liberdade de expressão.

A reforma, aprovada por 140 votos, do total de 199 do Parlamento, foi promovida pelo primeiro-ministro ultranacionalista Viktor Orbán, com apoio pela maioria absoluta de dois terços de seu partido, o Fidesz.

Dela consta que "o direito da criança ao desenvolvimento físico, mental e espiritual adequado prevalecerá sobre todos os outros direitos fundamentais, com exceção do direito à vida".