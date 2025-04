Morre o escritor peruano Mario Vargas Llosa

Vargas Llosa viveu em muitas cidades do mundo ao longo de sua carreira e lecionou em universidades nos EUA, na América do Sul e na Europa. De 1976 a 1979, ele foi presidente da associação internacional de escritores PEN. Foi também politicamente ativo durante toda a sua carreira. Como muitos outros escritores de sua geração, foi influenciado pelo marxismo em sua juventude, mas depois se voltou para a democracia liberal. Em 1990, ele se candidatou à presidência do Peru, mas não conseguiu se eleger, perdendo para o autoritário Alberto Fujimori.

Mais tarde, se tornou cidadão espanhol. O rei Juan Carlos elevou Vargas Llosa à nobreza em 2011 e lhe concedeu o título hereditário de Marquês de Vargas Llosa. Em uma entrevista ao site dinamarquês Louisiana Channel em 2020, o autor advertiu que "as imagens substituíram as ideias como as grandes protagonistas da cultura contemporânea". Um fenômeno que o preocupa, "porque se as imagens substituírem completamente as ideias, os poderosos deste mundo serão capazes de manipular a sociedade com muita facilidade".

Nos seus últimos anos de vida, porém, Vargas Llosa passou a pender cada vez mais à direita, chegando a declarar apoio à candidatura presidencial de Keiko Fujimori - filha de Alberto - em 2021 e a afirmar em 2022 que preferia ver Jair Bolsonaro vencer Lula no Brasil.

Vida privada

Mario Vargas Llosa foi casado duas vezes. Seu segundo casamento com Patricia, sua prima de primeiro grau, durou mais de 50 anos. Em 2015, o Prêmio Nobel de Literatura virou alvo dos paparazzi quando foi revelado publicamente seu romance com Isabel Preysler, ex-mulher do cantor espanhol Julio Iglesias e viúva do ex-ministro da Economia espanhol Miguel Boyer, e Vargas Llosa deixou sua esposa Patricia. Preysler e Vargas Llosa se separaram em 2022.

Vargas Llosa também teve uma grande amizade com o escritor colombiano García Márquez, que terminou abruptamente com um soco do peruano, em um episódio cercado de mistério. "Que os biógrafos se encarreguem desse tema", disse Vargas Llosa.