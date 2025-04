Novo governo alemão quer construir prédios no maior parque de Berlim

"O Tempelhofer Feld é único. Ele só funciona como um todo – tire só mesmo uma parte dele e você destrói todo o seu valor", diz Anita Möller, membro do grupo de ação dos cidadãos 100% Tempelhofer Feld, que organizou o referendo que impediu o desenvolvimento de projetos de moradia no local em 2014.

Olhando para as hortas comunitárias que surgiram no Tempelhofer Feld, onde os moradores cultivam flores, verduras e legumes, Möller aponta para um estudo de 2021 da Secretaria de Meio Ambiente de Berlim que enfatizou o caráter único do espaço urbano, com sua mistura de grandes áreas de conservação da natureza e de recreação. O estudo também destacou sua importância ecológica em termos de manutenção da biodiversidade, melhoria da qualidade do ar e resfriamento dos bairros densamente povoados do entorno.

Em 2014, cerca de dois terços dos eleitores berlinenses (64,3%) decidiram a favor da proteção do espaço contra a construção de moradias no terreno, e a lei de preservação resultante proíbe a construção ou expansão de edifícios existentes no local.

Agora, o governo local de coalizão CDU-SPD – que chegou ao poder em uma eleição de 2023 em que 39% dos eleitores citaram a habitação como a questão mais importante, acima de qualquer outra – está mais uma vez explorando planos para construir no local. Seu acordo de coalizão afirma que "desvios" de compromissos anteriores de não vender terras estatais "podem ser permitidos em casos individuais para cooperativas habitacionais orientadas para o bem comum". E eles já lançaram uma série de consultas públicas e um concurso internacional de planejamento urbano para obter ideias sobre a melhor forma de construir no antigo campo de aviação.

Por enquanto, a sugestão é construir apenas na periferia da área – o prefeito de Berlim, Kai Wegner (CDU), disse ao jornal Tagesspiegel em novembro de 2024 que seria possível construir de 15 mil a 20 mil apartamentos no local – mas há forte oposição até mesmo a isso.

O Partido Verde e A Esquerda, oposição em Berlim, acusam a coalizão CDU-SPD de desperdiçar milhões de dólares dos contribuintes em consultas públicas e concursos de planejamento urbano, na tentativa de influenciar a opinião pública a favor da construção de apartamentos que, na realidade, apenas uma pequena parcela dos moradores poderia pagar.