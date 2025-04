Por que a guerra comercial derrubou os preços do petróleo?

Trump tem promovido a queda nas cotações do petróleo como um reflexo do sucesso de suas políticas, essencial para o alívio no valor da gasolina nas bombas. "Temos tudo [os preços] em níveis que ninguém nunca achou ser possível”, escreveu na rede social Truth Social.

Vários analistas, porém, veem o movimento como um sinal de preocupação sobre o estado da economia mundial. O banco de investimentos americano Goldman Sachs prevê que o Brent pode cair abaixo de US$ 40 por barril até o final de 2026 em um "cenário extremo”.

Para a Rússia, em particular, o quadro teria profundas consequências políticas e econômicas. O país conseguiu resistir a sanções do Ocidente desde o começo da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, em parte, por conta da escalada dos preços do petróleo, que impulsiona as receitas domésticas.

Na visão de especialistas, a reversão dessa tendência teria impacto considerável nos planos orçamentários e de gastos do Kremlin, o que poderia levá-lo a repensar a campanha militar em andamento.

As despesas com defesa mais que triplicaram desde 2021 e devem atingir um recorde de 13,5 trilhões de rublos (R$ 960 bilhões) no orçamento de 2025, com um aumento de 25%.

De acordo com dados compilados pela agência de notícias Reuters, o preço do petróleo dos Urais, referência para a Rússia, caiu a US$ 53 no final da semana passada.