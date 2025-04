Provável novo líder alemão quer fornecer mísseis à Ucrânia - Friedrich Merz acena com envio a Kiev dos mísseis de cruzeiro Taurus, que têm 500 km de alcance, e sugere destruir ponte da Crimeia. Ex-presidente russo Medvedev reage com ameaça.A Alemanha poderá fornecer mísseis de cruzeiro Taurus para a Ucrânia, caso conte com a aprovação dos aliados europeus, afirmou o provável novo chanceler federal alemão Friedrich Merz à emissora de TV ARD neste domingo (13/04). Tal passo constituiria uma mudança de paradigma por parte da coalizão de governo entre o bloco conservador formado por União Democrata Cristã e União Social Cristã (CDU/CSU) e o Partido Social-Democrata (SPD), que deve ser empossada em 6 de maio.

Até agora, o chanceler federal em exercício, Olaf Scholz, do SPD, rechaçara a entrega dos Taurus, por temer que a arma de precisão com 500 quilômetros de alcance pudesse ser usada para atingir o interior da Rússia, inclusive a capital Moscou. Além disso, o emprego dos mísseis exigiria inevitavelmente a mobilização de soldados alemães para o controle de mira, o que transformaria o país num partido da guerra deflagrada em 24 de fevereiro de 2022, justificava Scholz.

Em outubro de 2024, ainda como líder da oposição, Merz defendeu o fornecimento dos Taurus, afirmando que então caberia ao presidente russo, Vladimir Putin, decidir "até que ponto ele ainda quer escalar essa guerra". Os social-democratas o acusaram na época de impor ultimatos perigosos e de brincar com a segurança alemã.