[Coluna] Famosas maduras inspiram ao abrir mão da maquiagem

Morando em Berlim há dez anos, eu atesto: na vida real, é possível viver em uma sociedade na qual seja mais comum que as mulheres saiam sem maquiagem para trabalhar ou se divertir. A capital da Alemanha tem fama de ser uma cidade onde as pessoas saem de qualquer jeito na rua e ninguém se importa, e onde ir de pijama no supermercado é aceito (o que é verdade).

Mulheres de mais de 40 anos aqui, no geral, usam muito menos maquiagem do que as mulheres de São Paulo, onde eu morava. Acho libertador.

Mas isso pode até ser estranho para algumas mulheres. Lembro de uma colega de aula de alemão egípcia que reclamava de não se sentir à vontade para sair arrumada (de salto alto e maquiagem) em Berlim sem que as pessoas reparassem nela e ela se sentisse um ET. "As mulheres aqui são muito desarrumadas", ela reclamava, brincando.

Acredito que minha colega falava isso com humor. Afinal, toda mulher deve ter o direito de se vestir e aparentar a aparência que bem entender. E também, claro, o direito de envelhecer em paz (usando maquiagem, ou não).

Nina Lemos é jornalista e escritora. Escreve sobre feminismo e comportamento desde os anos 2000, quando lançou com duas amigas o grupo "02 Neurônio". Já foi colunista da Folha de S.Paulo e do UOL. É uma das criadoras da revista TPM. Em 2015, mudou para Berlim, cidade pela qual é loucamente apaixonada. Desde então, vive entre as notícias do Brasil e as aulas de alemão.