Enchentes e calor: cidades europeias precisam se adaptar - Ano de 2024 foi o mais quente desde o início dos registros, com consequências alarmantes, até mortes. Europa é continente mais atingido. Mas relatório do Serviço Copernicus também traz sinais de esperançaNenhum outro continente está esquentando tão rápido quanto a Europa. O relatório State of the European Climate 2024, elaborado por cerca de cem cientistas do Serviço para a Mudança Climática Copernicus (CCCS) da Comissão Europeia, e divulgado nesta terça-feira (15/04), indica que diversos limites de temperatura foram ultrapassados, e recordes negativos, estabelecidos.

Desde a era industrial, toda a Terra se aqueceu, em média, 1,3ºC, enquanto na Europa foram 2,4ºC. As temperaturas em 2024 foram mais altas do que a média, com exceção da Islândia, que esteve mais fria do que o usual.

"Desde os anos 80, a Europa aqueceu-se mais rápido do que a média global", confirma Samantha Burgess, uma dos principais autores do relatório. "As temperaturas marinhas foram extraordinariamente altas, o nível do mar continuou subindo, as calotas glaciais e geleiras seguem se derretendo."