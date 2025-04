Euro se valoriza como porto seguro em meio a tumulto nos EUA - Investidores estão se afastando do dólar americano em resposta às políticas comerciais agressivas dos EUA e à renovada confiança na zona do euro. Mas valor elevado da moeda pode afetar exportações europeias.As políticas comerciais protecionistas do presidente dos EUA, Donald Trump, e a crescente confiança de investidores na economia europeia promoveu uma escalada do euro, que subiu mais de 10% em relação ao dólar americano desde janeiro. Nesta terça-feira (15/10), um euro valia 1,13 dólar.

A chamada zona do euro é um subgrupo que inclui 20 dos 27 países da União Europeia (UE) que adotam o euro como moeda oficial. O bloco monetário vem se recuperando de uma leve recessão vivida em 2023, e registrou crescimento de 0,8% no ano passado. A projeção para 2025 é de crescimento de 1,3%.

As iminentes tarifas de 20% dos EUA sobre as importações da UE – atualmente suspensas por 90 dias – ainda podem prejudicar essa perspectiva. As sobretaxas impostas por Washington sobre o aço, o alumínio e os veículos também afetam as previsões e já reduziram a previsão de crescimento da Alemanha, por exemplo.