Fritz Haarmann: os crimes do "Jack, o Estripador alemão"

"Ele tinha um bom faro para rapazes que, na má situação econômica dos anos 1920, vagavam mais ou menos sem destino e desamparados", conta Veith. "'Ah, vem, tu estás certamente com fome. Estás parecendo cansado. Podes dormir na minha casa e também ganhar alguma coisa para comer': era assim que ele provavelmente atraía as suas vítimas."

Os jovens que seguiam Haarmann até a mansarda no bairro pobre de Mitte tinham entre 10 e 22 anos de idade. Muitos haviam fugido de casa e, na confusão do pós-guerra, inicialmente ninguém sentia sua falta. Os vizinhos não se importavam com os barulhos assustadores que vinham do apartamento: Haarmann matava rasgando a garganta das vítimas com os dentes. Como deporia mais tarde, o ato o excitava sexualmente.

No entanto, o transtorno de eliminar os cadáveres lhe era um fardo: "Eu sempre fiz esse trabalho com horror, mas a minha paixão era mais forte do que o horror do esquartejamento."

"Supõe-se que Haarmann vendesse a carne das suas vítimas no então prosperante mercado negro. O comércio ilegal de carne era rotina, então vender podia ser tanto um método pragmático de se livrar dos pedaços do cadáver, e ao mesmo tempo se enriquecer", relata Benecke. "Permanece em aberto se realmente vendia a carne humana, ou se até a comia, ele mesmo."

Confissão arrancada por métodos pouco ortodoxos

Certo está que Haarmann jogou muitos ossos de suas vítimas no rio Leine, e esse método acaba o condenando: brincando nas margens, crianças encontram alguns crânios. No começo se pensa tratar-se dos restos mortais de afogados. Porém o aparecimento de cada vez mais ossos – por fim, cerca de 500 – coloca a polícia em alerta.