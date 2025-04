Guerra no Sudão faz 2 anos em cenário cada vez mais complexo

"A guerra começou com um grande impasse na capital do Sudão, Cartum, onde os combates se transformaram em uma guerra de trincheiras urbanas que se espalhou por todo o país", disse Ali.

No início deste ano, as SAF recapturaram Cartum e agora controlam a maior parte do norte e leste do país, além da cidade central de Wad Madani, numa região agrícola amplamente destruída.

Dagalo e sua RSF, que emergiram da notória milícia Janjaweed, firmaram-se como uma força importante na região de Darfur, no oeste do Sudão.

Ambos os lados continuam a sitiar vários campos de refugiados na capital do estado de Darfur do Norte, El-Fasher, onde a fome e os bombardeios constantes estão matando civis, de acordo com relatos angustiantes de testemunhas oculares, organizações humanitárias internacionais e da ONU.

Por que a guerra ainda não acabou?

De acordo com o Comitê Internacional de Resgate, uma ONG global que responde às piores crises humanitárias do mundo, a dinâmica do conflito no Sudão se tornou mais complexa nos últimos 24 meses.