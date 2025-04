Odebrecht: ex-presidente do Peru é condenado a 15 anos de prisão

Ela foi processada por sua intensa participação nas atividades do partido do marido, o PNP, envolvendo-se na arrecadação de fundos e, posteriormente, nas ações do governo que ele passou a chefiar em 2011. Heredia nega ter recebido valores.

O irmão dela e cunhado de Humala, Ilán, também foi condenado a 12 anos de prisão no mesmo caso.

O ex-presidente terá ainda que pagar uma multa de 10 milhões de soles (cerca de R$ 15,7 milhões).

Quatro ex-presidentes peruanos envolvidos em escândalo com a Odebrecht

Humala, um ex-membro das Forças Armadas do Peru e esquerdista, tornou-se em 2022 o primeiro ex-presidente peruano a ir a julgamento no escândalo de corrupção da Odebrecht, que respingou ainda sobre outros três ex-mandatários do país.

Alan Garcia (1985-1990; 2006-2011) se suicidou em 2019 quando a polícia entrou em sua casa para prendê-lo, enquanto Alejandro Toledo (2001-2006) foi condenado em 2024 a 20 anos de prisão por aceitar propinas milionárias em troca de contratos com o governo.