R$ 120 milhões: casa de praia de nº 2 de Hitler está à venda na Alemanha

Construída em 1937 em meio às dunas do litoral, a casa de dois pavimentos no "pitoresco" e "idílico" povoado de Wenningstedt é tombada pelo patrimônio histórico e tem especial valor porque, segundo autoridades do estado de Schleswig-Holstein, é a "única casa particular" que restou do espólio deixado pelo vice de Hitler, sendo um "importante testemunho do poder" do regime nazista.

A casa foi reformada ao longo dos anos, mantendo sua fachada e desenho arquitetônico originais, mas livrando-se de vestígios daquela época, como um carpete estampado com suásticas. Vista de dentro, a julgar pelas fotos no site da imobiliária, a casa hoje repleta de móveis contemporâneos se parece com qualquer outro imóvel de alto padrão.

Casa de 220 metros quadrados tem três quartos e três banheiros Imagem: Axel Heimken/dpa/picture alliance via DW

Quem foi Hermann Göring

Um dos mais proeminentes nomes do nazismo, Hermann Göring foi chefe da Luftwaffe, a Força Aérea alemã, e braço direito de Hitler, tendo exercido papel determinante no Holocausto, mas perdeu prestígio à medida em que as derrotas da Alemanha na Segunda Guerra se intensificaram.

Em 23 de abril de 1945, após meses de desgaste interno e quando a derrota final alemã já era certa, Göring foi deposto do cargo de vice por Hitler, que acabaria se suicidando uma semana depois em seu bunker.