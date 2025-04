Restringir a migração pode limitar produtividade, alerta FMI

Embora os refugiados frequentemente enfrentem dificuldades para se inserir no mercado de trabalho ou encontrar oportunidades compatíveis com suas qualificações, se forem devidamente integrados, os benefícios de suas contribuições são considerados maiores – especialmente no longo prazo.

O FMI ressalta a importância das políticas de migração e refúgio "no contexto de uma perspectiva de crescimento anêmica e de crescentes pressões demográficas".

A migração também afeta a inflação numa via de mão dupla: ao mesmo tempo em que a maior disponibilidade de trabalhadores contém a alta nos preços ao conter também a alta nos salários, o súbito crescimento populacional também pode estimular a demanda por bens e serviços, pressionando os preços no curto prazo. No longo prazo, porém, os benefícios se sobrepõem.

