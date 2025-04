Rússia condena dois ex-jornalistas da DW à prisão por "extremismo" - Konstantin Gabov e Sergey Karelin estão entre os quatro repórteres condenados a pena de quase 6 anos por cobrir as atividades de fundação do líder oposicionista Alexei Navalny, que morreu em 2024 na cadeia.Um tribunal em Moscou, na Rússia, condenou nesta terça-feira (15/04) por "extremismo" os jornalistas Sergey Karelin, Konstantin Gabov, Antonina Favorskaya e Artyom Kriger a cinco anos e meio de prisão. Os quatro eram acusados de ter produzido fotos e vídeos para o canal no YouTube do líder oposicionista Alexei Navalny, que morreu em fevereiro de 2024 dentro de uma colônia penal.

O canal do YouTube em questão, "Navalny Live", continua sendo operado por funcionários da FBK, fundação anticorrupção criada pelo oposicionista que é oficialmente considerada "extremista" pelo Kremlin. Funcionários e apoiadores da entidade estão sendo processados criminalmente na Rússia.

Os jornalistas negaram as acusações, afirmando que não trabalhavam para a FBK, mas apenas cobriam jornalisticamente as atividades da fundação.