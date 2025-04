Biden reaparece e critica Trump em raro discurso público

Durante o discurso, no entanto, Biden não se dirigiu a Trump pelo nome, referindo-se a ele apenas como "esse cara".

O democrata de 82 anos também aparentou ter dificuldades com a fala, evocando os sinais de envelhecimento que o levaram a abandonar a campanha para retornar à Casa Branca no ano passado.

Como o discurso de Biden foi recebido?

A Casa Branca, por sua vez, negou que Trump pretendesse cortar os benefícios da Previdência Social. "O presidente Trump não tem dúvida quanto a proteger os benefícios da Previdência Social para cidadãos americanos cumpridores da lei e idosos que contribuíram para este programa. Ele sempre protegerá esse programa", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Os republicanos pareceram ignorar o discurso, com Trump publicando um vídeo nas redes sociais com uma das anedotas desconexas de Biden, mas sem fazer qualquer comentário.

O discurso do ex-presidente dividiu os membros de seu partido, com a estrategista democrata Karen Finney alertando que o reaparecimento de Biden poderia desviar a atenção das críticas que Trump vem recebendo por sua política tarifária, especialmente antes das eleições de meio de mandato do próximo ano.