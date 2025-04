Criadora da cafeteira moka italiana, Bialetti é comprada por chineses

O anúncio da compra valorizou as ações da empresa, que no dia anterior haviam fechado na Bolsa de Milão ao valor de 27,9 centavos de euros. Nesta quarta, as ações não chegaram a ser negociadas, mas indicavam alta de 50%.

O acordo para a compra prevê ainda o refinanciamento de dívidas da Bialetti por meio de empréstimos que totalizam até 75 milhões de euros (R$ 497,1 milhões). A NUO Capital também diz querer aportar ao menos 49,5 milhões de euros (R$ 328 milhões) na empresa.

Segundo o comunicado conjunto, o CEO da Bialetti, Egidio Cozzi, continuará no comando da empresa.

ra/bl (Reuters, dpa, ots)