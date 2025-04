Definição legal de "mulher" se baseia em sexo biológico, decide Supremo britânico

O governo do país entende que mulheres trans com certificados de reconhecimento de gênero deveriam ser incluídas nessa cota, portanto, definidas legalmente como "mulheres". Os certificados são documentos legais válidos desde 2004 no Reino Unido que permitem que uma pessoa trans seja reconhecida pelo Estado por um gênero diferente ao designado quando nasceram.

O For Women Scotland levou o caso à Suprema Corte por entender que a lei escocesa viola a Lei da Igualdade de 2010, que é uma legislação mais ampla, do Reino Unido. O grupo alegava que a Escócia queria permitir que "homens com certificados" ocupassem direitos de mulheres cisgênero.

Na decisão, os magistrados afirmaram que a interpretação do governo escocês para o termo "mulher" está incorreta.

"Interpretar 'sexo' como sexo certificado entraria em conflito com as definições de 'homem' e 'mulher'... e, assim, com a característica protegida de sexo de forma incoerente", disse o juiz Patrick Hodge. "Isso criaria agrupamentos heterogêneos."

"Decisão viola direitos humanos"

A Comissão de Igualdade e Direitos Humanos (EHRC), responsável por aplicar a Lei da Igualdade, disse estar "satisfeita" com o fato de a decisão abordar questões complexas sobre a manutenção de espaços exclusivos para um único sexo.