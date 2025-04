Estudantes estrangeiros temem repressão de Trump nos EUA

Ele atua como jornalista estudantil e diz que agora se sente compelido a se autocensurar, especialmente após receber uma carta da universidade advertindo-o a não criticar as políticas do governo Trump.

"No meu país, ser jornalista não é seguro. Agora sinto que me sentia mais seguro no meu país do que escrevendo nos EUA. É difícil até colocar isso em palavras."

Estudantes temem viajar ao exterior

E não é só a liberdade de expressão que os estudantes estrangeiros veem sendo restringida. Rohan Kapur, vice-presidente da Associação de Estudantes Internacionais da George Washington University, em Washington DC, diz que seu grupo tem organizado eventos informativos para estudantes que desejam permanecer nos EUA com segurança para estudar ou trabalhar.

Segundo ele, muitos temem viajar e ter seus vistos revogados repentinamente. "Sei de muito mais estudantes internacionais que, em geral, não vão viajar para casa neste verão. Eles estão ficando aqui porque não querem correr o risco."

Risco de perder o visto é real