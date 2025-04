Médico alemão é acusado de matar 15 pacientes sob cuidados paliativos

Durante esse período, ele é acusado de ter matado quatro pacientes com idades entre 72 e 94 anos em suas casas em Berlim, e depois incendiar os apartamentos para encobrir as mortes.

Inicialmente, a polícia investigou o caso sob suspeita de incêndio criminoso que resultou em morte. Durante a investigação, as suspeitas sobre o assassinato premeditado aumentaram. "O acusado parece não ter tido nenhum motivo para matar as pessoas além do ato de matar em si", disseram os promotores.

"Ficamos chocados com a extensão da investigação e continuamos chocados com as últimas descobertas", disse a gerente da clínica onde o médico trabalhava. "Estamos envolvidos na investigação e continuamos a cooperar com o Ministério Público da melhor forma possível", acrescentou.

Em maio de 2023, um médico foi preso em caso similar suspeito de matar pacientes com sedativo em Berlim.

