Médicos sírios que atuam na Alemanha voltam ao país natal para reconstruir sistema de saúde

Não há dados exatos sobre quantos profissionais de saúde deixaram o país durante este período. De acordo com o Banco Mundial, cerca de 30 mil médicos atuavam na Síria em 2010, um ano antes da eclosão do conflito. Em 2020, o único período em que a ONU coletou dados similares, menos de 16 mil continuavam a atuar no país. Enfermeiros, farmacêuticos e dentistas também fugiram.

A política de abertura da ex-chanceler federal alemã Angela Merkel e a carência de profissionais da saúde no país abriram caminho para muitos sírios irem para a Alemanha.

Hoje, mais de 6 mil médicos de nacionalidade síria trabalham no sistema de saúde alemão, o maior grupo de estrangeiros atuando no país. A projeção, porém, é que esse número chegue a 10 mil, já que a estatística considera apenas os médicos que possuem passaporte sírio. Ou seja, aqueles que receberam a cidadania e passaporte alemães não são mais contabilizados como funcionários estrangeiros.

Primeira missão na Síria

Após a queda do ditador sírio Bashar al-Assad no início de dezembro de 2024, alguns desses médicos sírios se uniram para fundar a Syrian German Medical Association, a Associação Médica Alemã-Síria, ou SGMA. Tudo começou com um pequeno grupo de WhatsApp de profissionais que queriam ajudar a população de seu país natal, conta Nour Hazzouri, médico sênior especializado em gastroenterologia que trabalha no Hospital Helios em Krefeld, no oeste da Alemanha.

Logo o grupo de WhatsApp se tornou uma página no Facebook e, em meados de janeiro, a SGMA foi oficialmente fundada. Atualmente, ela tem cerca de 500 membros. "Até nós ficamos surpresos com a rapidez com que ela cresceu", observou Hazzouri.