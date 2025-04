O que falta para a Ucrânia começar a explorar seu lítio? - País detém uma das maiores reservas europeias do mineral crítico para a transição energética. Moradores da região relatam à DW suas dúvidas e esperanças, enquanto Washington e Kiev discutem acordo de terras raras.O tempo parece ter parado em Polokhivske, no coração da Ucrânia. Apenas um punhado de pessoas vive aqui, as casas estão vazias e dilapidadas, e os campos de restolho se estendem até o horizonte. A situação não é diferente no vilarejo vizinho de Kopanki, onde quase só restam casas abandonadas. Segundo relatam as poucas pessoas que permaneceram na aldeia, em todo o ano de 2024 apenas uma criança nasceu no local.

"Comecei a trabalhar aqui em 1976", recorda o aposentado Volodimir, de Kopanki. "Eu era o 400º trabalhador da fazenda coletiva, e agora tem provavelmente menos de cem moradores aqui. Só há funerais, nenhum casamento, as coisas não são costumavam ser." As pessoas deixaram Kopanki por falta de emprego. Hoje em dia, só passa ônibus duas vezes por semana no vilarejo.

É bastante improvável que Donald Trump já tenha ouvido falar de Polokhivske ou Kopanki. E, no entanto, é bem provável que o presidente dos EUA esteja bastante interessado nessa área – ou melhor, no que existe debaixo dela. Aqui, bem no centro da Ucrânia, está um dos maiores depósitos de lítio da Europa.