Os efeitos do êxodo migratório que vem esvaziando Cuba

Apesar do impacto sobre a população, muitos não veem saída no curto prazo para a crise. A retórica ainda mais hostil contra o regime cubano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz com que especialistas se preocupem com o futuro da ilha, dado que o país mantém um embargo econômico sobre Cuba há mais de 60 anos.

O novo governo norte-americano recolocou a ilha na lista dos estados patrocinadores do terrorismo, mas também informou que encerraria o programa e revogaria o status legal temporário de 530 mil cidadãos de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela nos Estados Unidos.

"De um lado temos a retórica do controle migratório e das deportações, que é importante para Trump internamente. E, de outro, sabemos que o incentivo à imigração cubana é uma das formas de ataque à Ilha. O que vai acontecer, vai depender da estratégia de Marco Rubio e Trump para Cuba nos próximos anos e de como a população dos Estados Unidos vai lidar com os horrores das novas políticas migratórias", afirma Oliveira.

Autor: Vinicius Pereira (de Havana)