Pouca esperança de paz no front da Ucrânia - Para combatentes ucranianos, se negociações de cessar-fogo tiveram algum efeito foi o de intensificar as ofensivas. Apesar do ceticismo, espera-se que a comunidade mundial ao menos não deixe o agressor sair lucrando.Assim que escurece, vão chegando os primeiros soldados feridos, com rostos e mãos negros de terra. Eles vêm de um trecho do front em Pokrovsk, no leste da Ucrânia, considerado um dos mais difíceis desde o começo de 2024. Agora eles procuram assistência num das dezenas de "postos de estabilização" que atendem os soldados ao longo da fronteira.

Também aqui a grande política é tematizada. Para o médico militar Ivan, as negociações de cessar-fogo na guerra da Rússia contra a Ucrânia, iniciadas em 11 de março na Arábia Saudita, "não tiveram nenhum efeito" sobre o conflito. "Eu não teria nada contra se a coisa toda acabasse rápido", comenta. "Pelo menos por um dia, já seria bom."

Um soldado ferido está deitado na mesa de operações. Ele ia com quatro camaradas num tanque blindado quando uma mina explodiu. O grupo só pôde ser retirado duas horas depois, ele sofreu lesões graves e fraturas em ambas as pernas, os demais escaparam com concussões cerebrais.