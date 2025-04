Alemanha exclui Rússia de solenidade de 80 anos do fim da 2ª Guerra - Belarus também não está na lista de convidados de evento no Parlamento por ocasião dos 80 anos do fim do conflito. Governo quer evitar que ocasião seja usada para fazer propaganda anti-Ucrânia.O Bundestag, câmara baixa do Parlamento alemão, excluiu os embaixadores da Rússia e de Belarus da lista de convidados a uma solenidade no dia 8 de maio, quando se completam 80 anos do fim da Segunda Guerra na Europa.

A informação foi confirmada por uma porta-voz do Bundestag nesta quinta-feira (17/04), citando uma avaliação do governo federal alemão. Na véspera, o Ministério do Exterior já havia orientado estados, municípios e memoriais a não permitir a participação de representantes dos dois países em eventos comemorativos do fim do conflito.

A pasta alegou que o papel histórico de Moscou na derrota do nazismo deve ser "honrado", mas que há um risco de que solenidades sejam "exploradas ou instrumentalizadas" para justificar a invasão da Ucrânia.