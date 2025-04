Alvo de contrabando, Mounjaro vira febre para perda de peso - Remédio injetável aprovado para diabetes ainda não é vendido no Brasil, mas é anunciado no TikTok por usuários com incentivo à automedicação para emagrecimento. Entenda os riscos e efeitos colaterais.Um novo medicamento, ainda não à venda no Brasil, têm aparecido em vídeos do TikTok sobre emagrecimento: o Mounjaro, indicado para pacientes com diabetes tipo 2 e usado também para tratamento contra obesidade e sobrepeso. Com uso em alta na Europa e nos EUA, algumas brasileiras que moram no exterior têm compartilhado na rede relatos sobre os efeitos da droga.

Nos comentários de alguns vídeos, mulheres oferecem o produto de forma ilegal – ele só deve ser usado com prescrição médica. Devido à sua ação rápida na perda de peso, a droga começou a ser alvo de contrabando e está sendo trazida ao Brasil por criminosos.

Na madrugada do último sábado (12/04), a Receita Federal reteve uma carga com 389 doses injetáveis do medicamento, avaliada em cerca de R$ 1 milhão, no Aeroporto Internacional do Recife, em Pernambuco. Três dias depois, outra ação no mesmo aeroporto e contra o mesmo passageiro apreendeu 249 doses injetáveis, avaliadas em cerca de R$ 800 mil.