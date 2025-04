Cientistas detectam sinal mais forte até agora de possível vida fora da Terra

Estudos anteriores sugeriram que o K2-18 b poderia ser um exoplaneta de uma classificação denominada hycean, que são planetas com potencial para possuir uma atmosfera rica em hidrogênio e uma superfície coberta por oceanos de água.

Busca por vida fora da Terra requer paciência

Christopher Glein, cientista principal da divisão de ciência espacial do Instituto de Pesquisa do Sudoeste, no Texas, descreveu K2-18 b como "um mundo tentador", mas alerta que a comunidade científica deve ter "o cuidado de testar os dados o mais exaustivamente possível".

Sara Seager, professora de ciência planetária no Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT), também pediu paciência, apontando para um caso em que alegações anteriores de vapor d'água na atmosfera do K2-18 b revelaram se tratar de um gás diferente.

