[Coluna] Conheça os objetivos do novo PNE

No campo da inclusão, há preocupação para com os estudantes indígenas, quilombolas, do campo, de educação especial e surdos. A ideia é garantir acesso, qualidade e a permanência.

Ensino superior e educação profissional

Quando se trata da educação profissional e tecnológica, a ideia é garantir acesso e permanência.

O mesmo com o ensino superior. O plano ainda sinaliza a inclusão e a redução das desigualdades. Trabalho há 10 anos com uma ação social que auxilia jovens da rede pública com acesso ao ensino superior e vejo na prática que o trabalho aqui não se resume à criação de políticas, mas também inclui criar estratégias para que os beneficiários usufruam dos próprios direitos.

Há preocupação com a qualidade dos cursos de graduação. A ideia é que a formação, seja via graduação, técnico ou profissional, esteja coesa com as demandas da sociedade.

Olhar para o docente