[Coluna] Trump pode estar fazendo um favor à América Latina

Assim a zona de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia tem boas chances de virar realidade mais rápido. No momento, os dois blocos negociam intensamente a ratificação, pelos países-membros de cada lado, do acordo já selado.

Mas isso vai além da UE. Também a Efta, segunda maior associação de livre comércio da Europa, formada por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, quer assinar um acordo com o Mercosul em julho, durante o encontro de líderes do bloco no Paraguai.

A competição entre as duas comunidades econômicas europeias por uma parceria com a América do Sul acelera processos decisórios nos dois continentes.

Tanto a UE quanto o Mercosul se movimentaram para tornar um acordo mais provável. A UE quer diminuir as exigências que havia apresentado faz pouco tempo: a lei antidesmatamento, a produção de relatórios corporativos de sustentabilidade e a lei de responsabilidade sobre a cadeia de suprimentos.

Todos esses dispositivos da UE que regulamentam o comércio com parceiros internacionais serão agora suavizados ou, em alguns casos, eliminados. Com isso, haverá menos pontos de discórdia no comércio exterior entre a América do Sul e a Europa.

Também a Argentina diminuiu junto com o Paraguai as tarifas alfandegárias para 50 novos produtos. Dentre os membros do Mercosul, Buenos Aires foi por anos o que mais protegeu sua economia de importações. Isso mudou agora.