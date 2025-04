Governo Trump ameaça barrar alunos estrangeiros em Harvard

"Harvard não pode mais ser considerada um lugar decente de ensino e não deve ser incluída em nenhuma lista das melhores universidades ou faculdades do mundo", disse Trump em sua postagem. "Harvard é uma piada, ensina ódio e estupidez e não deve mais receber verbas federais."

O presidente acusa as instituições de ensino superior de permitirem o florescimento do antissemitismo em seus campus. Seu governo exigiu que as universidades implementassem uma série de medidas, incluindo uma auditoria sobre as opiniões dos estudantes e do corpo docente, sob pena de cortar os subsídios.

Harvard promete resistir

O reitor de Harvard, Alan Garber, em carta dirigida aos estudantes e professores da instituição divulgada na última segunda-feira, afirmou que a universidade já adota medidas contra o antissemitismo há mais de um ano e assegurou que a instituição não abandonaria "sua independência, nem os seus direitos garantidos pela Constituição", nomeadamente, a liberdade de expressão.

"Nenhum governo, independentemente do partido que esteja no poder, deve ditar às universidades privadas o que elas devem ensinar, quem podem recrutar e contratar, ou que temas podem investigar", acrescentou.

A reação de Harvard foi saudada por centenas de professores e por várias figuras do Partido Democrata, incluindo o ex-presidente Barack Obama (2009-2017), que saudou a medida como um exemplo que deve ser seguido por outras instituições.