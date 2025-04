"Item de luxo": por que a carteira de motorista é tão cara na Alemanha

Particularmente difícil é a situação para migrantes como ela, que enfrentam barreiras linguísticas e vêm de países com sistemas de trânsito diferentes. "Dirigir na Alemanha claramente ainda é um privilégio. Pouquíssimas pessoas têm recursos ilimitados para pagar por esse tipo de treinamento para motoristas", diz Iyer.

No caso dos brasileiros residentes na Alemanha, a CNH emitida no país sul-americano só tem validade reconhecida por seis meses. Em casos excepcionais, as autoridades podem prorrogar o prazo de validade por até mais seis meses. Depois disso, resta aos residentes tirar uma carteira alemã ou em outro país europeu.

Ir para o exterior também não é opção

Vários estrangeiros ou até mesmo alemães chegam a considerar tirar a carteira de motorista em países vizinhos, como a Polônia, onde o processo é mais barato.

Mas esse atalho não é tão fácil assim, segundo a porta-voz do ADAC, Katharina Lucà. "Muitas pessoas esquecem que é preciso ter vivido no país por mais de meio ano, mais exatamente 185 dias. E depois há os custos de acomodação e viagem", explica. Por isso, ela afirma serem necessárias soluções de longo prazo para tornar as carteiras de motorista mais baratas na Alemanha e para reformar o sistema de autoescolas.

Para o especialista em trânsito da CDU, Florian Müller, o processo de treinamento constitui uma barreira adicional. "Observamos que o caminho para que os aprendizes de motoristas passem no teste de direção se tornou significativamente mais longo", sublinha. De acordo com a organização certificadora alemã TÜV, a taxa de reprovação no teste teórico está em um nível recorde: quase um em cada dois candidatos é reprovado. Enquanto isso, no exame prático, o número é superior a um terço.