O peso da "zona de segurança" de Israel para o povo de Gaza

Grande parte do território declarado zona-tampão era antes utilizado na agricultura. Isso suscita questões sobre os efeitos de longo prazo, por exemplo se Gaza jamais será capaz de voltar a produzir parte de seus alimentos.

A família de Lamia Bahtiti, de 43 anos, abandonou na segunda semana de abril seu bairro, Shejaiya, no leste da cidade de Gaza, indo morar com parentes na zona oeste: "Todas as áreas próximas às fronteiras, no norte, sul e leste, foram ocupadas e agora se encontram sob ataque da artilharia. Todas as áreas próximas da Faixa de Gaza são bombardeadas a partir do ar. Não há como escapar."

A luta diária para manter sua família está cada vez mais dura: "Não há produtos de limpeza no mercado, nem água potável, alimentos suficientes, gás de cozinha, e o abastecimento de saúde é catastrófico. Gaza não é mais o que foi", lamenta Bahtiti. "A gente tenta sobreviver, por causa dos nossos filhos e da esperança de um futuro melhor."

Autor: Tania Krämer