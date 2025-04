Quênia suspende esquema de tráfico de órgãos após reportagem da DW

O ministro anunciou ainda a suspensão imediata de Maurice Wakwabubi e Everlyne Chege, dois altos funcionários da pasta.

"Este passo é necessário para eliminar qualquer potencial conflito de interesse e garantir que as investigações prosseguirão com independência e objetividade, de acordo com as leis relevantes", afirmou o ministério em comunicado.

Ministério da Saúde fala em "restaurar confiança pública"

Duale disse que seu ministério agora abriu uma nova e ampla investigação, e que a pasta fará uma "auditoria abrangente de todos os transplantes de rins" dos últimos cinco anos. O primeiro relatório deverá ser apresentado dentro de 90 dias.

Além de suspender as licenças médicas de estrangeiros, o governo queniano também irá revisar e auditar todos os profissionais médicos estrangeiros, exceto os da Comunidade da África Oriental (EAC).

"Quero reafirmar o compromisso inabalável do meu ministério com a proteção dos direitos, da segurança e da dignidade dos pacientes", declarou Duale, frisando ainda que a pasta está comprometida em "restabelecer a ordem, a confiança pública e a credibilidade no sistema de saúde do Quênia".