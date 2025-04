Trump frustrou plano israelense de atacar bases nucleares do Irã, diz jornal

Após meses de debate interno, Trump decidiu buscar negociações com o Irã em vez de recorrer a uma ação militar, após Teerã sinalizar interesse numa conversa.

Ao recebê-lo no início deste mês para uma conversa na Casa Branca, o americano teria avisado ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que não daria cobertura a Tel Aviv para um ataque. Depois, anunciou publicamente o início das negociações com Teerã.

Após o encontro com Trump, Netanyahu divulgou um comunicado em que defendia que um acordo com o Irã só funcionaria se permitisse aos signatários "explodir as instalações [nucleares], desmontar todos os equipamentos, sob supervisão americana [e] com execução americana".

EUA e Irã não mantêm relações diplomáticas há 40 anos

No último sábado (12/04), representantes de EUA e Irã mantiveram conversas reservadas sobre o programa nuclear iraniano. As negociações indiretas foram mediadas por Omã e devem ser retomadas no próximo sábado (19/04).

Em declarações públicas, Trump já havia prometido que escalaria uma ofensiva militar contra Teerã caso um novo acordo não seja alcançado.