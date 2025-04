Vitais para o ecossistema, fungos estão sob ameaça

"Se não houvesse fungos no solo, acho que não haveria vida na Terra. As plantas provavelmente colonizaram o solo junto com os fungos e, sem eles, o mundo como o conhecemos talvez nunca tivesse existido", disse Aishwarya Veerabahu, cientista do departamento de botânica da Universidade de Wisconsin-Madison, nos EUA.

Como proteger fungos ameaçados?

Somente em 2021 a UICN passou a tratar os fungos como equivalentes à flora e à fauna em termos de conservação.

"Essa mudança foi um passo importante", disse Boddy, acrescentando que agora é importante identificar quais fungos estão em risco e encontrar maneiras de reduzir as ameaças contra eles.

Os cientistas já identificaram formalmente cerca de 155 mil espécies de fungos, mas estima-se que haja pelo menos 2 milhões e talvez mais de 3 milhões ainda não descobertas.

"Não sabemos quase nada sobre a maioria deles e alguns podem ser extintos antes mesmo de serem descobertos", disse Veerabahu.