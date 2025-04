Bombardeio dos EUA a porto mata dezenas no Iêmen

Os houthis reiteraram que o ataque a essa infraestrutura é "um crime de guerra em sua essência, visto que o porto é uma instalação civil, não militar, que atende a todos os iemenitas e não é domínio exclusivo de nenhum grupo específico".

O Irã, que apoia os Houthis, criticou o ataque como "bárbaro", acusando o bombardeio de ser uma "clara violação dos princípios básicos das Nações Unidas", de acordo com um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores em Teerã.

Por sua vez, o ministro da Informação do governo internacionalmente reconhecido do Iêmen, Muammar al Eryani, culpou os houthis pelo ataque por "terem transformado esta instalação vital de uma saída econômica a serviço dos iemenitas em um centro de contrabando de armas e combustível iranianos e uma fonte de financiamento para suas atividades terroristas" durante dez anos.

No último dia 15 de março, sob a direção do presidente Donald Trump, os Estados Unidos lançaram uma intensa campanha de bombardeios contra posições dos houthis no Iêmen, com o objetivo de minar as capacidades militares dos rebeldes e impedir seus seguidos ataques à navegação comercial no Mar Vermelho.

"Aniquilação total"

Trump, ameaçou os Houthis com aniquilação "total". Desde então, as forças dos EUA têm disparado contra áreas no Iêmen controladas pela milícia quase que diariamente.