Pequena África põe memória negra na rota do turismo no Rio - Circuito na zona portuária já rivaliza com cartões-postais mais tradicionais, como Cristo Redentor, em movimento de resgate da história de uma região que foi o maior ponto de entrada de africanos escravizados no Brasil.Por décadas, milhões de africanos negros escravizados desembarcaram em condições desumanas no antigo Valongo, zona portuária do Rio de Janeiro. Era o fim de uma degradante jornada transatlântica e o começo do calvário que só seria legalmente abolido no final do século 19.

Mas eram também os capítulos iniciais de uma história que tem samba, feijoada e batuque, na região que hoje é conhecida como Pequena África e se consolida na rota do turismo carioca.

Palco de tantas contradições, o passeio nem sempre é fácil para as emoções. Retrata os detalhes de uma tragédia que ainda deixa cicatrizes econômicas, sociais e urbanísticas no Brasil. Mesmo assim, o tour vem atraindo contingente cada vez maior de turistas interessados no resgate de memórias que, por muito tempo, ficaram enterradas.