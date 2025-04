Poluição da água com ansiolítico afeta o salmão e torna peixes 'destemidos'

Pharmaceutical pollution influences river-to-sea migration in Atlantic salmon (Salmo salar): www.science.org/doi/10.1126/science.adp7174

Collapse of a fish population after exposure to a synthetic estrogen: www.pnas.org/doi/epdf/10.1073/pnas.0609568104

The urgent need for designing greener drugs: www.nature.com/articles/s41893-024-01374-y