Programa francês para cientistas dos EUA tem alta procura - Europa vê oportunidade para atrair pesquisadores de elite afetados por cortes do governo Trump. Na Universidade Aix-Marseille, na França, iniciativa do tipo recebeu uma enxurrada de inscritos.Um grupo de pesquisadores baseados nos EUA deve começar a trabalhar em uma universidade francesa em junho, em meio à ofensiva do governo Donald Trump contra universidades americanas que envolve cortes de verbas para pesquisa e tentativas de controle sobre o ambiente de ensino.

A Universidade de Aix-Marseille, na França, disse que sua iniciativa "Safe Place for Science" (Lugar Seguro para a Ciência), que em março passou a aceitar cientistas norte-americanos ameaçados por cortes determinados pela Casa Branca, estava repleta de candidatos.

O programa tem como objetivo atrair pesquisadores norte-americanos de áreas como saúde, estudos queer, medicina, epidemiologia e mudanças climáticas.