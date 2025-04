Trump considera destituir chefe do Banco Central dos EUA

Não ficou imediatamente claro a que nova análise jurídica ele estava se referindo, mas um processo sobre se Trump ultrapassou sua autoridade ao demitir dois democratas de conselhos trabalhistas federais, agora sob análise da Suprema Corte, está sendo acompanhado de perto como um possível precedente para saber se Trump poderia remover Powell.

Powell disse que a lei não permitiria sua remoção, que ele não sairia do cargo se Trump pedisse e que pretende servir até o final de seu mandato como presidente em maio de 2026. Powell, cujo mandato como membro do Conselho de Governadores do Fed se estende até janeiro de 2028, também disse esta semana que não acredita que o processo em análise na Suprema Corte dos EUA se aplique ao Fed.

Tarifas elevaram incerteza

Após uma série de cortes nas taxas no final do ano passado, o Fed manteve sua taxa básica de juros na faixa de 4,25% a 4,50% desde dezembro. Powell sinalizou esta semana que, com a incerteza elevada sobre os efeitos que surgirão das tarifas e de outras políticas do governo, ele e seus colegas não têm pressa em alterar sua postura de esperar para ver os efeitos.

Economistas e investidores têm acompanhado a pressão de Trump sobre o Fed com apreensão. A credibilidade do Fed como o banco central mais poderoso do mundo se baseia, em grande parte, em sua independência histórica para agir livre de influência política, e um esforço para remover Powell poderia tumultuar ainda mais os mercados, já prejudicados há semanas pela abordagem errática de Trump para impor novas tarifas de importação, que envolve adiamentos, retrocessos parciais e escaladas, principalmente com a China.

