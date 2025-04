Ucrânia: EUA ameaçam abandonar processo de paz - Secretário de Estado Marco Rubio cogita deixar esforços se conversas não evoluírem dentro de dias. "Essa guerra não é nossa. Temos outras prioridades", afirmou. Rússia diz que trégua em ataques a rede energética expirou.O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta sexta-feira (18/04) que se as negociações entre Ucrânia e Rússia não avançarem, Washington deve abandonar seus esforços no processo.

Rubio fez as declarações pouco antes de deixar Paris, onde, junto com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, participou de várias reuniões com aliados europeus e autoridades ucranianas para buscar uma solução para a guerra na Ucrânia.

As conversas em Paris foram a primeira vez, desde a posse do presidente americano, Donald Trump, que as principais autoridades americanas, ucranianas e europeias se reuniram para discutir o fim da guerra na Ucrânia.