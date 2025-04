Alemanha registra dezenas de marchas pacifistas na Páscoa

Apelo ao novo governo alemão

Um porta-voz do grupo, Kristian Golla, disse que um dos focos das manifestações deste ano foi apelar ao futuro governo de coalizão alemão para que o país "se torne capaz de paz em vez de guerra".

"Em vez de contrair novas dívidas e gastar vários bilhões de euros em armas, são necessários acordos de desarmamento e diplomacia inteligente" para acabar com a guerra na Ucrânia e estabelecer uma arquitetura de segurança europeia conjunta que garanta a paz, disse.

Manifestantes pediram paz para os inúmeros conflitos em todo o mundo

As marchas começaram na quinta-feira e continuarão até segunda-feira, o último dia do feriado de Páscoa na Alemanha. Golla disse que o comparecimento neste ano foi um pouco maior do que nos anos anteriores.

As manifestações também incluem uma marcha de três dias de duração que começou no sábado na cidade de Duisburg e continuará até segunda-feira pela região do Vale do Ruhr, passando por Essen, Gelsenkirchen, Herne e Bochum até Dortmund.