Ato em defesa das pessoas trans reúne milhares em Londres - Protesto ocorreu três dias após Suprema Corte do Reino Unido decidir que definição legal do termo "mulher" está baseada no sexo ao nascer. Ativistas dos direitos trans criticaram a decisão.Milhares de pessoas se manifestaram em Londres neste sábado (19/04) em defesa dos direitos das pessoas transgênero. O ato ocorreu três dias depois da Suprema Corte do Reino Unido decidir que a definição legal do termo "mulher" está baseada no sexo designado ao nascer.

A decisão deve ter implicações amplas para serviços e espaços destinados a um sexo específico, como banheiros, enfermarias de hospitais e prisões, além de serviços médicos ou de aconselhamento oferecidos somente a mulheres.

Na manifestação na Parliament Square, no centro de Londres, os manifestantes agitaram bandeiras do arco-íris LGBTQ+ e seguraram cartazes e faixas com slogans como "mulheres trans são mulheres!" e "direitos trans são direitos humanos".