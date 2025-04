Famosa por causa de Goethe, taverna em Leipzig comemora 500 anos

Primeiro servem-se comida e bebidas e, "a horas avançadas, por uma porta separada, se desce ainda mais, até a Cozinha das Bruxas", conta a porta-voz do local. Nessa pequena câmara, 12 metros debaixo da terra, os comensais recebem uma poção da juventude – assim como Fausto no início da peça.

Pieper segue descrevendo a folia para turistas, que em seguida devem "recitar o be-a-bá da feitiçaria e dançar num pé só em torno da fogueira das bruxas". Por fim, há um concurso para ver quem consegue montar no Grande Barril – como Mefistófeles ao fim da cena na taverna. O vencedor pode ficar com ele, "mas o barril continua sob a nossa custódia", esclarece a embaixadora do jubileu.

Da velha saga ao "Fausto de Bach"

A tragédia de Fausto ocupou o poeta alemão de 1772 a 1828. Porém ele não a inventou do nada: sua origem está numa saga folclórica, Historia von D. Johann Fausten, publicada por Johann Spies em 1587, a qual, já no fim do século 16, também inspirara a peça teatral do inglês Christopher Marlowe (1564-1593) A trágica história da vida e morte do Doutor Fausto.

Goethe já conhecia os contos de Spies, porém ao avistar na adega de Auerbach duas tábuas de madeira de 1625 ilustrando a cavalgada do barril do mago Doutor Faustus, ele ficou tão fascinado que decidiu incluir o episódio em sua tragédia. As tábuas históricas estão penduradas até hoje no Salão Goethe, que comporta 30 comensais. Com o mesmo número de lugares, a sala Lutherstübchen homenageia Lutero.

No século 18, o Auerbach era uma gigantesca adega onde se servia exclusivamente vinho. A bebida ainda não era engarrafada, mas servida diretamente a partir dos barris. A comida vinha da taverna Auerbachs Hof, que não existe mais. Só no século 19 se passou a cozinhar no Auerbachs Keller.